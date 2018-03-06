E-devletten binlerce firmayı ilgilendiren yeni uygulama

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, e-devlet üzerinden yeni bir hizmet başlattı. Yurt dışı ve yurt içinde taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlar, bundan sonra yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarını e-devlet üzerinden alabilecek.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlar için yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının e-devlet portalı üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenebilmesine imkan sağlayan çalışmanın tamamlandığını duyurdu.

E-devletten şu andan itibaren sunulmaya başlanan hizmetle bundan sonra yurt dışı ve yurt içinde karayolu taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlar araçları için bölge müdürlüğü ve bakanlığa gitmeden e-devlet üzerinden lisanslarını alabilecekler.