Adnan Oktar’ın Cango’su ortada mı kaldı?

HÜRRİYET - Edinilen bilgiye göre, Adnan Oktar Grubu’na yönelik operasyondan önce Alabay cinsi köpek geçirdiği ağır hastalık nedeni ile Beykoz’daki bir veteriner kliniğine bırakıldı. 20 gün kadar tedavisi yapılan köpeğin iade edilmesi beklenirken operasyon oldu ve ‘Cango’ isimli köpek ortada kaldı. Tedavi masrafı da ödenmeyen köpek sahiplendirilecek.

TEDAVİSİ BİTTİ OPERASYON OLDU

ADNAN Oktar ile birlikte tutuklanan ve örgütün mali işleri ile ilgilenen Rasin Kotil, ağır hastalanan Cango isimli köpeği Beykoz’daki bir veterinere götürdü. Yerden kalkamayan köpeğin tedavisi 20 güne yakın sürdü. İyileştirilen köpeğin teslimi planlanırken Adnan Oktar Grubu’na yönelik operasyon gündeme geldi.

KOTİL DE TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan onlarca kişi arasında Rasin Kotil de yer aldı. Kotil de tutuklandığı için Cango sahiplerine teslim edilemedi.

KÖPEĞİ SAHİPLENDİRECEĞİZ

Konu ile ilgili ulaştığımız veteriner kliniği yetkilisi ise köpeğin Adnan Oktar’a ait olmadığını ifade ederek “Köpek, o operasyon kapsamında tutuklanan başka bir isme ait. Adam tutuklanınca köpeği teslim edemedik. Köpek bize geldiğinde oldukça kötü durumdaydı. Şimdi iyi. Bağlı bulunduğumuz oda ile de temasa geçtik. Köpeği sahiplendireceğiz” dedi.