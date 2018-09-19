Üniversiteli Barış'ın acı ölümü

DHA - Kaza, dün gece Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Galatasaray'ın Rusya'nın Lokomotif Moskova takımıyla oynadığı maçı izledikten sonra 07 FHN 24 plakalı motosikletle yola çıkan Barış Şimşek, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletin yol kenarındaki direğe çarpmasıyla savrulan Şimşek, ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SDÜ Pazarlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Barış Şimşek'in cenazesi, otopsinin ardından Antalya'da toprağa verilecek.