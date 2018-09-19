'Rahip Brunson serbest kalabilir' dedi, tarih verdi

Can Ataklı yandaşların yazılarından yola çıkarak 'papazın' gönderileceğini ileri sürdü.

Can Ataklı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Bana göre aslında papazı çoktan vermiştik.

Sadece bir “iletişim kazası” oldu ve papaz başımıza dert olarak kaldı.

Trump, “Ben İsrail'deki kızınızı kurtardım sen de papazı gönder” dediğinde Erdoğan'ın “O işi hallediyoruz” sözü “papaz bırakıldı” şeklinde algılandı muhtemelen. Ama serbest bırakmak yerine önce ev hapsine alınması Trump'ı kızdırdı. Durup dururken kriz çıktı.

İktidarın başı ve sözcüleri dolar krizinin bu nedenle çıktığını söylüyor.

Bedeli çok ağır oldu.

Madem öyle o “iletişim kazasına” neden olmasaydınız bari.

Neyse, yine de iş işten geçmiş değil.

İktidar sözcülerinin yazılarını okurken papazın artık gönderileceği hissine kapıldım.

Dün biri Demirören diğeri de Sabah grubunda yazan iki yandaş yazar birden papazın serbest bırakılacağını ima eden yazılar yazdılar.

Benim tahminim 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılacağı yönünde.

Ama bunu “bağımsız olduğunu söyledikleri” mahkemeye yaptırmak yerine sanki bir yüksek mahkeme bozmuş gibi yapabilirler.

Çünkü konu galiba artık Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.

Papazı tıpkı Mehmet Altan'ı serbest bıraktıkları gibi Anayasa Mahkemesi kararı ile gönderebilirler.

Peki dolar eski haline gelir mi? Gelmez.

Zaten aynı yandaş yazarlar doların yükseltilmesinin de aslında iktidarın bir oyunu olduğunu yazıyorlar.