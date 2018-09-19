Madame Coco'da neler oluyor?

Birgün gazetesine ulaşan işçilerin verdiği bilgilere göre, işçiler mobbinge maruz kalıyor, 17-18 saat çalışmak zorunda bırakılıyor. Mağazada çalınan ya da kırılan ürünün parası işçiden kesiliyor, işçiler rotasyon adı altında uzak mağazalara sürgün ediliyor.

İşçiler mağazalardaki kötü çalışma koşullarını şu sözlerle anlatıyor: “Maaş alamadığımız aylar oluyor. Sayımlarda açık çıktığı zaman kırılan ya da çalınan ürünlerin parasını bizden kesiyorlar. Bu yüzden büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Bunun yanında mobbing görüyoruz. İstemedikleri çalışanları hemen kovmak yerine yıldırma politikası uyguluyorlar. Örneğin sözleşmede ’90 kilometre içerisinde başka bir mağazada çalışabilir’ şeklinde bir madde var. Rotasyon adı altında insanlar uzak mağazalara sürgün ediliyor. Uzaklık nedeniyle mesai saatlerine riayet edemediğinde de üç kez tutanak tutuluyor ve işten atılıyor.”

SoL Portal geçen hafta Madame Coco işçilerinin yaşadıklarını haberleştirmişti. Bu haberden sonra şirketin paniklediğini söyleyen işçiler, yöneticilerin röportajı veren işçileri tespit etmeye çalıştığını belirtiyor.