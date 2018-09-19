19 Eylül 2018 10:02

Tutuklama kararı sonrası işçiler sinir krizi geçirdi

Tutuklama kararı sonrası işçiler sinir krizi geçirdi
Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 43 havalimanı işçisinden 24'ü tutuklandı, 19'u adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.
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Kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için 15 Eylül'de gece yarısı baskınıyla gözaltına alınan işçilerden emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 işçiden 24'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

24 havalimanı işçisi tutuklandı24 havalimanı işçisi tutuklandı

İŞÇİLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Evrensel'in haberine göre, karara tepki gösteren işçilerin sinir krizi geçirdiği bilgisi geldi. Avukatlar, işçilerin tutulduğu nezarethaneden bağrış ve kapıya, demire vurma sesleri geldiğini aktardı. Bir grup avukat, bilgi vermek için nezarethaneye geçti.

 

 

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