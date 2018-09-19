DHA/ Melikgazi ilçesi Camiikebir Mahallesi´nde düğün organizasyon işi ile uğraşan Hasan Nayman, dün Hunat Camisi´nde öğle namazını kıldıktan sonra aracına doğru giderken yerde bir miktar para buldu. Paraları yerden toplayan Nayman, daha sonra çevresine bir süre bakıp, sahibini aradı ancak bulamadı. Nayman, “Bu paranın sahibi kimse bizimle iletişime geçsin. Adedini, ne kadar kaybettiğini söylerse parayı teslim edeceğim. Bu vatandaş kaç lira düşürdüğünü iyi bilir o gün orada cenaze yoğunluğu da vardı” dedi.
19 Eylül 2018 09:55
Bulduğu parayı o soruyu bilene verecek!
Kayseri'de cami çıkışında bir miktar para bulan esnaf Hasan Nayman bulduğu parayı miktarını bilene teslim edecek.
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