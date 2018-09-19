Berkin’in duruşması bugün

Olay günü Okmeydanı’nda görev yapan ZET’çi polislerin tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Duruşma bugün Çağlayan Adliyesi’nde 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak.

10 Mayıs 2018’de görülen duruşmada, tanıklar dinlenmişti. Duruşma 19 Eylül’e ertelenirken yüzde 70’in üzerinde suçlu olan Polis Fatih Dalgalı hakkındaki tutuklama talebini mahkeme reddetmişti.

Dava kapsamında “Olası kastla öldürmek” suçundan yargılanan ve halen Van İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan sanık polis Fatih Dalgalı duruşmaya, Van 2. Sulh Ceza Hakimliği’nden SEGBİS ile katılmıştı. Tanık ifadelerinin ardından Elvan ailesi avukatları, sanık polis Fatih Dalgalı’nın tutuklanmasını talep etmişti ancak mahkeme, sanığın yaptığı görev itibarıyla kaçma şüphesinin bulunmadığını göz önünde bulundurarak tutuklama talebinin reddine karar vermişti.