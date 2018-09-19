24 havalimanı işçisi tutuklandı

Savcılığa çıkarılan işçilerden 43'ünün ifadesini almayan savcı, 15 işçi için adli kontrol istedi, 28 işçiyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için 15 Eylül gece yarısı baskınıyla gözaltına alınan 400'den fazla işçiden bir kısmı emniyette serbest bırakıldı, hâlâ gözaltında tutulan işçiler savcılık sorguları için ikişerli gruplar halinde Gaziosmanpaşa (GOP) Adliyesi’ne getirilmeye başlandı. Adliyeye getirilen 43 işçiden 15'i adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması istendi, 28 işçi ise tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 14 Eylül’de eylem yapan 3. Havalimanı işçileri, aynı gece koğuşları basılarak gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işçilere, “2911 muhalefet”, “Çalışma hürriyetinin ihlali”, “Kamu malına zarar vermek”, “Halki kin nefret düşmanlığa tahrik etmek”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamaları yöneltiliyor. İşçilerin aileleri ve HDP Milletvekilleri Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen, Dilşad Canbaz Kaya ve Erkan Baş adliye önünde gözaltına alınanan işçilerin getirilmesini bekliyor.

Jandarma eşliğinde ikişerli gruplar halinde getirilen işçiler, “Direne direne kazanacağız”, “İnşaat işçisi köle değildir”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganlarıyla adliyeye girdiler. Jandarmalar slogan atan işçilerin ağızlarını kapatarak müdahale etti.

28 İŞÇİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltı sayısının fazla olması sebebiyle sorguların birden çok savcı tarafından yapıldığı öğrenildi. Şu ana kadar gözaltındaki 43 kişi savcılığa çıkarıldı. Savcı, adliyeye getirilen 43 işçinin ifadesini almadı. 15 işçi adli kontrol uygulaması talep edildi, 28 işçi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İşçilerin, “Kamu malına zarar verme”, “Polise mukavemet”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “İş ve çalışma hürriyetinin ihlali” iddialarıyla tutuklanmaları istendi.

Savcı adli kontrol talebine, kuvvetli suç şüphesi, kaçma şüphesi, delilleri yok etme şüphesi bulunması, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı girişiminde bulunacakları iddiasını dayanak yaptı.

Savcı Ali Özgilik, tutuklama talebine gerekçe olarak ise, işçilerin jandarma baskını sırasında slogan atarak kolluk kuvvetinin müdahalesine engel olmaya çalıştıklarını, “Grup Direniş” isimli WhatsApp grubu oluşturmalarını gösterdi.

24 TUTUKLAMA

Sabah 7.15'ye ilk kararını açıklayan mahkeme, savcının adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ettiği 15 işçi için aynı yönde karar verdi. Ardından verilen kararda ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 işçiden ise 24'ü tutuklanmasına, 4'ünün ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

İnşaat İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım

Tutuklanan işçilerin isimleri şöyle:

Akif Altınışık, Anıl Deniz Gider, Bilal Topcu, Birkan Topcu, Cihan Sarıbulak, Deniz Aslan, Fatih Mukan, Ferhat Uyar, Hasan Çetin, İlker Kurt, Mehmet Cemal Demir, Muhammet Yiğen, Murat Altuntaş, Musa Karakuş, Mustafa Atay, Özkan Özkanlı, Ramazan Gözel, Rıdvan Gönül, Selami Saribuğa, Servet Gözel, Teyip Kırğın, Uğur Karadaş, Yunus Özgür, Yusuf Yılmaz.