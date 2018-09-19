Ertuğrul Özkök: Mehmet Barlas'a müjde!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Hama - Halep ve Lazkiye arasındaki transit yolun en geç bu yıl sonunda açılacağı yönündeki açıklamayla ilgili olarak "Bu yolun güvenliğinin sağlanması önerisi Türkiye’den geldi. Bu ne demek biliyor musunuz? Esad’a ilk önemli jesti yapmak demek" dedi.

Ertuğrul Özkök, "Bacım niye hâlâ Venüs'e dönmedin" başlığıyla yayımlanan yazısında "Herkese müjdeyi vermek istiyorum. Suriye konusunda ilk somut olumlu sonuçlar alınmaya başlandı" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Rusya'nın İdlib bölgesinin güvenliğini sağlamak üzere anlaştığını, Hama-Halep ve Lazkiye arasındaki transit yolun en geç bu yıl sonunda açılacağının duyurulduğunu hatırlatan Özkök, şöyle devam etti:

"Bu arada çok ilginç bir ayrıntı da şuydu; bu yolun güvenliğinin sağlanması önerisi Türkiye'den geldi. Bu ne demek biliyor musunuz? Esad'a ilk önemli jesti yapmak demek. Çünkü Suriye'nin 3 büyük şehri arasındaki bu yol muhaliflerin elindeydi ve Türkiye artık Esad'a, 'Bu yolu sana ait bir bölge gibi güven içinde kullanabilirsin' dedi. Bu açıklamadan hemen sonra Şam rejiminden de "Soçi görüşmesinde alınan kararlardan memnuniyet duyulduğu" açıklaması geldi. Kabul edelim ki bu Erdoğan için büyük bir diplomatik başarıdır."

MEHMET BARLAS'A MESAJ

Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın Suriye'de yaşanan çatışmalı ortam ve Beşar Esad hakkında kaleme aldığı yazılara atıfta bulunarak "Mehmet Barlas'a müjde, Esad'la ilk güzel sonuç alındı" görüşünü dile getiren Özkök, yazısının ilgili bölümünü şöyle noktaladı:

"Mehmet Barlas günlerdir yazıyordu. Aklın yolu buydu. Türkiye artık direkt olmasa bile dolaylı biçimde Esad'la bir mantık ilişkisine başlamıştır."