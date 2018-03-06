Fatih'te, yüzü maskeli ve silahlı olan bir kişi döviz bürosuna gelerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheli polis tarafından kaçarken yakalandı.
6 Mart 2018 16:40
Döviz bürosunda soygun girişimi
Yüzü maskeli ve silahlı olan soyguncu polis tarafından kaçarken yakalandı.
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