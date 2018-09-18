O ilde yaşlılardan 7.5 milyon lira toplanıyor!

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde 65 yaş üzeri için ücretsiz olan toplu ulaşım için Bursa’da yaşlılardan 15 lira alınıyor.

Geçtiğimiz günlerde özel halk otobüslerinde yaşlıların şiddete maruz kalmasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaşanan olaylardan Bursa Büyükşehir Belediyesini sorumlu tuttu. Sarıbal, “Yaşlılar Bursa’da hem para ödüyor hem şiddete maruz kalıyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, 65 yaş üstü yaşlılardan ücretsiz ulaşım için 15 TL aldığını açıklayan CHP’li Orhan Sarıbal, “3 Milyar TL’lik bütçesine rağmen yatırım fakiri ve Türkiye’nin en borçlu belediyesi yaklaşık 500 bin yaşlının 7.5 milyonuna mı kaldı? Yaşlılarımız bir de her hafta özel halk otobüslerinde dayak yiyor” dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 65 yaş üstü yaşlıların nüfuz cüzdanını göstererek toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandığını hatırlatan Sarıbal, “Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi yaşlılardan kart adı altında 15 lira alıyor. Üstelik raylı sistem olan Bursaray’dan da faydalanmıyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlar için kişi başı aylık 700 lira özel halk otobüslerine para veriliyor ama yine de şiddet görüyorlar” dedi. Sarıbal, Bursa Büyükşehir yönetimini kastederek, “Hem yaşlılardan para toplayacaksınız. Hem özel halk otobüslerine para ödeyip dayak yemelerine göz yumacaksınız” diye konuştu.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İÇİN NÜFUS CÜZDANI YETMELİ

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 500 bini bulan yaşlılardan para alma uygulamasına son vermesi gerektiğini belirten Sarıbal, “Öncelikle yaşlılardan 15 lira almaya son verin. Yaşlılarımızın, tıpkı diğer büyük şehirlerde olduğu gibi, nüfuz cüzdanlarını göstererek sadece belediyeye ait otobüs ve özel halk otobüslerinden değil, belediyeye ait raylı sistem Bursaray’dan da faydalanmasını sağlayın. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sizin para kaynağınız değil” şeklinde konuştu.

Sarıbal ayrıca, büyükşehir belediyesinin bu uygulamasının kaldırılması için 2 yıl önce dava açan Tüketicileri Koruma Derneğinin başvurusunun 8 celsedir gerekçeler uydurarak sonuçlandırılmadığına da dikkat çekti.