23 yaşındaki Burak'tan acı haber

Kaza, öğleden sonra Afşin çevreyolu Boşnak Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 46 AAD 897 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atarak durabilen otomobildeki Burak Terzi, Mücahit Muhsin Demir (20), Ahmet Oğuzhan Demir (23) ve Ali Vahdetin Fakıoğlu (20) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar hayati tehlikesi bulunduğu için Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Burak Terzi sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen yolda yaşamını yitirirken, diğer yaralılar yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.