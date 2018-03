Türk Veteriner Hekim Birliği'nden özelleştirme tepkisi

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet günümüzde yaşadığımız et üretimimizdeki, hayvancılıkta çektiğimiz sıkıntıları inceleyip ondan sonra Şeker Fabrikalarının Özelleştirilip yada Özelleştirilmemesine karar verelim dedi.



Talat Gözet , Türkiye geçmişte kötü bir tecrübe yaşadı ve bugün bedelini ağır bir şekilde ödüyoruz. Biliyorsunuz Ülkemiz hayvancılığının – besiciliğini ayakta tutan destekeyen, organize eden Et – Balık kurumumuz vardı. (Yeni adı ile Et –Süt Kurumu) ve bu kurumun 30 civarında mezbahanesi bulunuyordu. 1953 ile 1987 yılları arasında kurulan bu tesislerde Vatandaşın, Çiftçinin hayvanları satın alınıp kesiliyor ete çevriliyordu. Besicilikle uğraşan vatandaş bu kuruma güvenip hayvanını yetiştirip besliyordu ve diyordu ki et balık bizim hayvanlarımızı alır ve paramızı öder …buna güveniyordu vatandaş. Bu güvenden dolayıda hayvancılığımız büyüyor ve et üretimimiz her yıl artıyordu ve bugün yaşadığımız et ithalatı konusu felan gündeme bile gelmiyordu. Çünkü hayvan sayımız , et üretimimiz yeterli idi.



Film Koptu



İşte ne zamanki bu mezbahaneler, tesisler özelleştirilmeye başlandı ve o tesislerin yerlerine AVM ler ve Rezidanslar yapılmaya başlandı işte film orada koptu. Devletim yetiştirdiğim hayvanı benden alır paramı öder diyen vatandaş bu tesislerin satılması ile güvensizliğe kapılarak hayvancılıktan çekilmeye başladı ve şehirlere göç etti. Son yıllarda yaşadığımız et ithalatı, canlı hayvan ithalatı yapmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Şimdide çiftçi yeniden hayvan üretmeye başlasın et üretimimiz artsın diye teşvikler, destekler açıklıyor Gıda Tarım – Hayvancılık Bakanlığı.



İşte et üretiminde , hayvancılıkta yaşadığımız bu kötü tecrübeleri göz önüne alarak Şeker fabrikalarını ya özelleştirmekten vazgeçelim yada buraların satış şartı o fabrikalarda şeker üretimine devam etmesi olsun. Ayrıca Şeker Fabrikalarının etrafında hayvancılık – besicilik gelişmiştir. Nedenmi Çünkü bu fabrikaların olduğu yerlerde artıkları- küspeleri hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Doğal olarak yemin ucuz olması nedeni ile o bölgelerde hayvancılık yapılıyor.



Sonumuz Aynı Olmasın



Ortada yaşanan kötü bir tecrübe ve bedeli ağır ödenen bir durum var iken bu şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde neden ısrar ediliyor anlayamıyoruz. Mezbahaneleri Avm yaptık et ithal hale geldik , bu fabrikalarıda kapatıp şekermi ithal edeceğiz, yada şeker yerine kimyasal – yapay şeker yiyip sağlımızın bozulmasına gözmü yumacağız. Talat Gözet olarak diyorum ki Şeker Fabrikalarının özelleştirme gayretinde olanlar ET –Balık Kurumunun tesislerinin Özelleştirme sürecini bir kez daha incelesinler. Belki yanlıştan dönerler.