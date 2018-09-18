İl Milli Eğitimden öğrencilere imam hatip tavsiyesi!

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders başı yaptığı eğitim-öğretim yılı, öğrencilerin ulaşım ve yurt gibi hizmetlerinde yaşadığı sorunları da beraberinde getirdi. Kütahya'da yaşanan olayda İl Milli Eğitim Müdürü, servislerde yer olmaması sebebiyle ulaşım sıkıntısı yaşayan aynı aileden üç öğrencinin, İmam Hatip Ortaokulu Pansiyonunda ücretsiz olarak yatılı kalabileceklerini dile getirdi.

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya’da yaşanan vahim bir olayı gözler önüne serdi. Kasap, Kütahya Merkez’e 15 km uzaklıktaki Yenice Köyünden bir velinin, çocuklarını Kütahya Merkez’de bulunan Ümran Aygen Ortaokulu’na kayıt ettirdikten sonra okul müdürü tarafından arandığını ve çocuklara servis hizmetinin verilemeyeceği ve çocukların okula başladığı gün serviste yerlerinin olmaması nedeniyle çocuklarını gelip götürmesi gerektiğini, yoksa çocukların burada kalır diye okul müdürü tarafından uyarıldığını söyledi.

Kasap, yaşları 9 ila 11 yaş aralığında bulunan, Salih, İsmail ve Sıla adlı çocukların Kütahya Merkez’e bağlı Yenice Köyünden taşımalı olarak okula gelmesi gerektiğini vurgularken, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit konu ile ilgili skandal bir karara imza attı. Başyiğit, servis araçlarında uygun yer olmadığından bu öğrencilerin Şehit Cuma Dağ İmam Hatip Ortaokulu Pansiyonunda ücretsiz olarak yatılı kalabileceklerini dile getirdi.

"İl Milli Eğitim Müdürü tarafından servis imkanının sağlanamaması utanç verici"

Kasap, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’in açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve İl Milli Eğitim Müdürü’nün görevinin çocuklara servis hizmeti sağlamak olduğunu vurguladı. Kasap, yaşları yatılı olarak kalmaya elverişle olmayan bu çocukların bir İmam Hatip Ortaokulunun Pansiyonunda yatılı olarak kalmaya zorlanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, Milli Eğitim Bakanlığını konu ile ilgili derhal harekete geçmeye çağırdı.

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, öğrencilerin ailelerinden Muzaffer isimli velinin bu şartlarda çocuklarını okula gönderemeyeceklerini dile getirdiğini söyleyerek, Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un taşımalı eğitim ile ilgili gerekli önlemleri alması gerektiğinin elzem olduğunu ve ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve çocukların tekrar okula dönmesinin gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

“Ülkemizin birçok beldesinde okul bulunmaması sebebiyle birçok yerde taşımalı eğitim gerçekleşiyor. Kütahya binlerce örnekten sadece bir tanesi. Yaşları 9 ila 11 yaş aralığında bulunan bu çocuklara bir İl Milli Eğitim Müdürü tarafından servis imkanının sağlanamaması utanç vericidir. Yaşları pansiyonda yatılı olarak kalmaya elverişli olmayan bu çocukları yatılı olarak kalmaya zorlamak tam anlamıyla bir aymazlıktır. Psikolojik olarak etkilenen bu çocukların ve ailelerinin mağduriyetini kim giderecek?“