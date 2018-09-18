Feray Şahin'i öldüren polise ödül gibi ceza

Mersin’de geçen yıl eylül ayında üniversite öğrencisi Feray Şahin’in polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

Sanık polis Fatih Burak Aykul'a 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karar açıklanınca Feray Şahin'in annesi baygınlık geçirdi, babası ise hakimlere "Katili niye koruyorsunuz, vicdanınız rahat mı" diye seslendi.

Mersin’de, üniversite öğrencisi Feray Şahin’in ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul, ‘bilinçli taksirle adam öldürmek’ suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından anne Aysel Şahin baygınlık geçirirken, baba Bekir Şahin ise mahkeme heyetine tepki gösterip, “Adaletin daha tarafsız, bağımsız, objektif karar vermesi gerekirken, niye katili koruma gereği duydu? Kararı veren yargıçların vicdanları rahat mı?” dedi.