Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları yapılan yol, işçi minibüslerinin geçtiği sırada çöktü.
18 Eylül 2018 17:52
Tekirdağ'da yol çöktü, minibüsler çukura saplandı
TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları yapılan yol, işçi minibüslerinin geçtiği sırada çöktü.
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