28 havalimanı işçisi için tutuklama talebi

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptıkları için gözaltına alınan üçüncü havalimanı işçileri, adliyeye götürüldü.

Savcı, 15 işçiyi adli kontrol şartı, 28 işçiyi de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Üçüncü havalimanı inşaatında çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapan işçiler gözaltına alınmıştı. İşçiler bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne götürüldü.

Gözaltına alınan işçilere, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “Çalışma hürriyetinin ihlali”, “Kamu malına zarar vermek”, “Halkı kin nefret düşmanlığa tahrik etmek”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Savcılık, 15 işçinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını, 28 işçinin de tutuklamasını talep etti. İnşaat İş Sendikası, tutuklanması talep edilen işçiler arasında sendika yöneticileri Deniz Gider, Yunus Özgür ve basın sözcüsü Uğur Karadaş’ın da bulunduğu açıkladı.