Reha Muhtar'ın velayet davasında flaş karar

DHA - Oyuncu Deniz Uğur ile Gazeteci Reha Muhtar'ın 7 yaşındaki ikizlerinin velayet davası mutlu bitti. Deniz Uğur'un çocuklarını daha fazla görebilmek için açtığı davada ikizlerin velayeti babada kalırken annenin kızlarıyla görüşeceği süre uzatıldı. Bundan sonra ikizler her ayın 18 günü babada, 12 günü annede kalacak.

Gazeteci Reha Muhtar ve şu anda 7 yaşında olan ikizlerinin annesi Deniz Uğur, 2010 yılında boşandı. Boşanma sırasında hazırladıkları protokol doğrultusunda ikizler Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayeti 18 yaşına gelene kadar baba Reha Muhtar'a verildi. Protokolde anne Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'a ait yalıda görebileceği hatta iki gün burada kalabileceği yer aldı. Oyuncu Deniz Uğur, 2017 yılının Ekim ayında ise velayetin değiştirilmesi için dava açtı.

DURUŞMA GİZLİ GÖRÜLDÜ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli görülen bugünkü duruşmaya Reha Muhtar ve Deniz Uğur avukatları ile birlikte katıldı. 30 dakika süren duruşmanın sonunda taraflar mahkeme salonundan yüzleri gülerek çıktı. Mahkeme velayetin babada kalmasına karar verirken annenin ikizleriyle görüş günlerinin süresini uzattı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur, mahkemenin kararının yerinde olduğunu belirterek, çocuklarının hayatlarının altüst olmayacağını ve aralarındaki sorunun çözüldüğünü söylediler. Deniz Uğur, "Bu davadan çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Velayetin değişmesi için gerekli koşullar oluşmuyor. Reha çok iyi ve ilgili bir baba. Benim istediğim şekilde şahsi münasebet yeniden düzenlendi. Hepimizi mutlu edecek bir karar çıktı. Yaz tatillerinin yarısında, bazı hafta sonları ve bazı hafta içlerinde bende kalacaklar. Mahkeme kimseyi mağdur etmeyecek bir düzenleme yaptı. Çocuklar mahkemenin bitmiş olmasına çok sevinecek. Aramızda bir tartışma meselesi kalmamış oldu" dedi.



Mahkemeye ve Türk adaletine teşekkür eden Reha Muhtar da "Çocukların en fazla yararına olacak şekilde düzenleme yapıldı. Çocuklarım adına adalete teşekkür ediyorum. Çocukların hayatları tarumar olmadığı için, mahkeme 8 yıldır yaşadıkları yerde kalmasını uygun gördüğü için, çocukların hayatının daha fazla altüst olmasını engellediği için, 2 yıldır çekilen bu zor sürecin bitirilerek birazda mutluluk bizim hakkımız dedirttiği için yüce mahkemeye çok teşekkür ederim. Hayatımda hiçbir zaman adaletten vazgeçmedim. Böyle bir kararın çıkması sevindirici ve benim için gurur verici" diye konuştu.

İkizlerin, bundan sonra ayda 18 gün kendisinde 12 günde annede kalacağını anlatan Muhtar, "Hem anne ile mutlu bir şekilde yaşayacaklar, annenin sıcaklığını ve güvenini hissedecekler hem de babanın sorumluluğunu hissedecekler" dedi.