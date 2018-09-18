Ahmet Şık’ın davası durduruldu

Gazeteci Ahmet Şık'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan yargılandığı dava, milletvekili olması gerekçesiyle durduruldu.

DHA - İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü celsesi görülen duruşmaya, sanık Ahmet Şık'ın avukatı Can Atalay katıldı. Hakim Mustafa Ün, celse arasında verilen dilekçede sanığın İstanbul 2. Seçim Bölgesi'nden milletvekili seçildiğini ve mazbatasının da eklenerek Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca yargılamanın durdurulmasına karar verilmesinin istendiğini belirtti. Ayrıca TBMM internet sitesindeki incelemede sanığın milletvekili olarak yer aldığına ilişkin internet çıktısı da dosyaya eklendi.



"YARGILAMANIN DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ"



Sanık avukatı Can Atalay, "Taleplerimizi aynen tekrar ederiz. Anayasa'nın 83. maddesi uyarına yargılamanın durdurulmasına karar verilmesini istiyoruz" dedi.



Mahkeme, sanık vekilince milletvekili seçildiğine ilişkin sunulan mazbata ve TBMM internet sitesinden alınan çıktıya göre 27. dönem milletvekili seçiminde İstanbul 2.bölgeden milletvekili seçildiğinin anlaşıldığını belirterek, Anayasa'nın 83/2. maddesi uyarınca kovuşturmanın durmasına hükmetti. Mahkeme, dosyanın TBMM Başkanlığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine de hükmetti.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerem Kocalar tarafından Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) yapılan e-ihbara göre, Ahmet Şık'ın 2015-2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabı Twitter'den devleti aşağılayan ve teröre destek veren paylaşımlar yaptığı iddia ediliyordu. İddianamede, Ahmet Şık'ın söz konusu paylaşımlarına yer verilerek "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.