Eren Erdem - Karşı davasında yeni gelişme

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında açılan dava dosyası ile birleşen kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve 10 çalışanına yönelik açılan dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", 'göreve ilişkin sırrın açıklanması' ve "gizliliğin ihlali' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve çalışanlarına yönelik iddianameyi ise İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etmişti.

Her iki davanın birleştirilmesine karar veren iki mahkeme arasında dosyanın nerede görüleceğine ilişkin uyuşmazlık nedeniyle dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi gönderilmişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de birleşen dava dosyasının İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.

Bu kararın ardından Erdem hakkındaki İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülmesi beklenen ilk duruşma, yapılmayacak. Erdem ilk duruşmaya, Karşı gazetesine yönelik açılan davanın sanıklarıyla beraber çıkacak.

Bu arada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi de önümüzdeki günlerde tensip hazırlayarak, birleşen dava dosyasının ilk duruşmasının yapılacağı günü açıklaması bekleniyor.