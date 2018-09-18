Gözaltındaki 3. Havalimanı işçileri adliyeye getirildi

Kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için 15 Eylül gece yarısı baskınıyla gözaltına alınan 126 işçi, savcılık sorguları için ikişerli gruplar halinde Gaziosmanpaşa (GOP) Adliyesi’ne getirilmeye başlandı.

Kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 14 Eylül’de eylem yapan 3. Havalimanı işçileri, aynı gece koğuşları basılarak gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işçilere, “2911 muhalefet”, “Çalışma hürriyetinin ihlali”, “Kamu malına zarar vermek”, “Halki kin nefret düşmanlığa tahrik etmek”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamaları yöneltiliyor. İşçilerin aileleri ve HDP Milletvekilleri Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen, Dilşad Canbaz Kaya ve Erkan Baş adliye önünde gözaltına alınanan işçilerin getirilmesini bekliyor.

Evrensel'in haberine göre, Jandarma eşliğinde ikişerli gruplar halinde getirilen işçiler, “Direne direne kazanacağız”, “İnşaat işçisi köle değildir”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganlarıyla adliyeye girdiler. Jandarmalar slogan atan işçilerin ağızlarını kapatarak müdahale etti.

Gözaltı sayısının fazla olması sebebiyle sorguların birden çok savcı tarafından yapılacağı öğrenildi.

Adliye önünde çok sayıda sivil ve çevik kuvvet polisi ile jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Akrep ve toma da adliye önünde konuşlandırılmış durumda.