Boğaziçi Üniversitesi'ne haremlik-selamlık ayarı!

Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim yılı başlarken yurtlar, yemekhane ve güvenlik gibi birçok konuda art arda ve çoğu habersiz şekilde çeşitli değişiklikler yapıldı.

En dikkat çeken değişikliklerden biri ise karma olan yurtların kadın-erkek olarak ayrılması oldu.

KADIN-ERKEK AYRIMI

Genç gazeteden Çağatay Usta'nın haberine göre, Yurtlar Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin denetimine açıldı. Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı olan karma yurtlar kadın-erkek olarak ayrıldı, ayrılması mümkün olmayanlarsa kapatıldı. Bundan dolayı yetersiz olan yurt kapasitesi daha da azalmış oldu. Yapılan bu değişiklikler bir anda öğrencilere mail ile bildirildi.Bu değişiklikten önce Boğaziçi Üniversitesi kampüslerinde bulunan yurtlar okulun kendisine bağlıydı.

Öğrencilere iletilen mailin tam metni şu şekilde:

”Merhaba,

Yurtlarımız, 6/5/2017 tarih, 30058 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin denetimine açılmıştır. Bu değişikligin Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurtkur) ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Uymakla yükümlü olduğumuz bu yönetmelik çerçevesinde yeni akademik yıla başlamadan tüm yurtlarda bazı düzenlemeler yapılacaktır.

Özel Ögrenci Barinma Yönetmeligi ve Yönergesi Geregince Yurtlarda Yapilacak Degisiklikler:

1- Tüm yurt binalari kadin/erkek olarak ayrilacaktir. Hangi yurdun erkek, hangi yurdun kadin ögrencilere hizmet verecegi, 2018-2019 Akademik Yili kura basvurulari sonrasinda www.yurtlar.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir (17.05.2018)

2- Kilyos yurtlarinda kalan (otel dahil) 2017 girisli hazirlik ögrencilerinden 2018-2019 Akademik Yili yurt kurasi için basvuru yapacaklar, basvuru tarihi dolmadan kendilerinden istenen evraklari ikam et ettikleri yurdun amirligine eksiksiz teslim edeceklerdir. Evrak teslim etmeyenler ile eksik teslim edenlerin basvurulari degerlendirmeye alinmayacaktir.

3- Sürveyan odalari dahil, 2 kisilik odalar iptal edilerek 1, 3 veya 4 kisilik olmak üzere yeniden düzenlenecektir.

4- Yönetmelik ve yönergeye göre yurt müdürlerinin en az lisans mezunu olmalari gerekmektedir. Buna göre bazi yurtlara yeni yurt müdürleri atanacaktir.

5- Yurtlarda kalan ögrencilere ait bilgiler il ve ilçe milli egitim müdürlüklerinin e-barinma adli veritabanina girilecektir.

6- Yurtlara yerlesim sirasinda Yurtlar Müdürlügü ile ögrenci ve kefili arasinda bir “taahhütname” imzalanacaktir.

7- Eylül ayindan itibaren yurtlara yerlesecek tüm ögrenciler (Mayis 2018 yurt kurasina katilanlar dahil) ilgili Yönetmelikte belirtilen evraklari yurt müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

8- Akademik yil veya yaz okulu sonrasinda yurtlara ögrenci esyasi kabul edilmeyecektir. Yurtlarda esyasi bulunanlarin es yalarini en geç 03.6.2018 saat: 16.00’ya kadar almalari gerekmektedir. Süresi içinde alinmayan esyalar, tutanak tutulmak suretiyle hayir kurumlarina verilecektir.

9- Bogaziçi Üniversitesi ögrencileri dahil yurtlara gelen ziyaretçilerin kabul sartlari, ilgili yönetmelik ve yönergeye göre yeniden düzenlenecek ve yeni akademik yildan itibaren uygulanmaya baslanacaktir.

10- Yapilacak degisiklerle ilgili detayli bilgiyi, 6/5/2017 tarih, 30058 numarali Resmi Gazete’de yayinlanan Özel Ögrenci Barinma Hizmetleri Yönetmeliginde bulabilirsiniz.

Degisiklik Yapilmayacak Süreçler:

1- Uçaksavar Yurdu 2018-2019 Akademik Yilinda da hizmet vermeye devam edecektir.

2- Yurt kuralari ve merkezden yerlesim islemleri ayni sekilde sürdürülecektir.

3- Yurtlardaki statü sistemi devam edecektir.

4- Yurt yoklamalari mevcut sekliyle sürdürülecektir.

5- Yurt ücretleri yine Garanti Bankasi’na ödenecektir.

Yurtlar Müdürlügü-01.05.2018”

YEMEKHANE ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ZAM

Yemekhane kahvaltı ücretleri 1.5 TL’den 2.5 TL’ye, öğle ve akşam yemekleri ise 2.5 TL’den 3.75TL’ye çıkartılarak %50 zam yapıldı. Öğrencilere herhangi bir bilgilendirme yapılmadan getirilen sürpriz zamla ancak yemekhane turnikelerinde karşılaşıldı.

2017-2018 döneminde yemekhane ücretleri kahvaltı 1 TL’den 1.5TL’ye, öğle ve akşam yemekleri ise 1.5 TL’den 2.5 TL’ye çıkmıştı. Bu zam da göz önünde bulundurulduğunda bir sene içerisinde yapılan zamlar %150’ye denk geliyor.

SERVİS KALDIRILDI

Kampüs girişlerine turnike konulması üzerine okul kampüslerini sıklıkla kullanmakta olan mezunların akıbeti ise henüz belirsiz. Bunun yanında Güney Kampüs’e giren servisler bir kısmı sık kullanılmaması gerekçe gösterilerek kaldırıldı. En yoğun kullanılan Kuzey Kampüs – Güney Kampüs servisi ise herhangi bir gerekçe gösterilmeden kaldırıldı.