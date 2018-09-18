Suriyeli sayısı ilçe nüfusunu aştı

Suriye'nin İdlib kentine sınır olan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın da bulunduğu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli sayısı, ilçe nüfusunu yakaladı.

DHA/ Esad rejimi ve Rusya'nın, muhalif güçlerin elindeki İdlib'de bazı hedefleri vurması, Türkiye'ye yeni bir göç dalgasını gündeme getirdi. Türkiye ve Rusya arasında, 'İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması, göç riskini azaltırken, Suriye'de 7 yıldır süren iç savaştan kaçanlar, sınırda İdlib'in komşusu Hatay'a sığındı.

Kentte Suriyelilerin en yoğun yaşadığı yer, İdlib'in kuzeyinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın da bulunduğu Reyhanlı. Savaştan kaçan Suriyeliler, Reyhanlı'nın nüfusunu ikiye katladı. 95 bin nüfuslu ilçede resmi kayıtlara göre 80 bin Suriyeli yaşıyor. Kayıt dışındakilerle bu rakamın 100 bine ulaştığı belirtildi.

Suriyelilerin büyük bölümü kiraladıkları evlerde yaşarken, bazıları da ev satın aldı. Suriyelilerin etkisiyle ilçede ev fiyatları arttı. Konut sıkıntısı nedeniyle Suriyelilerin bazıları da henüz inşaat halindeki evleri kiralayarak buralara yerleşti.

Suriyeliler, esnaflık yaparak ve pamuk tarlalarında çalışarak geçimlerini sağlıyor. ​

24 bin Türk öğrencinin eğitim gördüğü Reyhanlı'da, 15 bin 300 de Suriyeli öğrenci bulunuyor. Bunlardan 5 bin 300'ü geçici eğitim merkezleri, diğerleri Türk öğrencilerle aynı okullarda ders başı yaptı. İlçede 6 bin Suriyeli çocuk ise okul çağında olmasına rağmen okula gitmiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı talimatına göre her yıl ana sınıfı, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar Türk okullarına kayıt yaptırmak zorunda.

Geçici eğitim merkezlerinde bu yıl 4, 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflar eğitim görüyor. İlçede geçen yıl 26 olan geçici eğitim merkezi sayısı bu yıl 16'ya düştü.

2 yıl içinde kademeli geçiş ile geçici eğitim merkezlerindeki tüm öğrencilerin Türk okullara geçişinin sağlanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi, "2018-2019 eğitim öğretim yılında 5'inci sınıfa geçen bin 777, 9'uncu sınıfa geçen 840 Suriyeli öğrenci var. Bunlar bizim kendi okullarımıza gitmek zorunda. Bu Suriyeli öğrenciler nedeniyle özellikle orta okullarımızda bir yığılma var. Bu okullarımızda ilave sınıflar açarak ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Bu olmazsa gerekirse ikili eğitime geçeceğiz. 2 yıl içinde Suriye okulu kalmayacak. Kademeli geçiş ile tüm Suriyeli öğrenciler bizim okullarımıza geçmiş olacak" dedi.