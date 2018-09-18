Aleviler o binada ibadet ediyor!

PİRHA - ALİ ŞEKER/ Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaklaşık 45 Alevi köyü, 17 Sünni ve 5 de karışık köy olmasına rağmen Alevilerin ibadetlerini yerine getirmelerini sağlayacak bir cemevi yok.

72 yaşındaki Üryan Hızır evlatlarından ve Cem Vakfı Tercan Şube Başkanı Ali Dağdelen, 22 yıldır şube başkanlığı yapıyor. 2000 yılından bu yana Afet İşleri Genel Müdürlüğü adına tapulu olan binada ibadetlerini sürdüren Tercan halkı artık bir cemevlerinin olmasını istiyor.

Ali Dağdelen konuya ilişkin PİRHA’ya açıklamarda bulundu.

Yaklaşık 22 yıldır Erzincan Tercan Cemevi’nin dedeliğini ve başkanlığını yapan Dağdelen, şu anda kullandıkları alanın Afet İşleri Genel Müdürlüğü adına tapulu olduğunu ve 2000’li yıllarda kaymakam ve valiliğin onayı ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

'HALKIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Tercan Cemevi’ne ait 2 dönüm 105 m² tapulu arsalarının olduğunu söyleyen Dağdelen, “560 m² var, iki katlı projemiz var. Bu arsa üzerinde yapılması gereken cemevi projemizi ayrıntılarıyla birlikte hemen hemen tüm kuralları yerine getirerek belediyenin imar iznini ve iskanı aldım. Cemevi olarak onayını aldığımız bu yeri yapmak için gayret ediyoruz fakat halkımızın bu konuda yeteri kadar desteği yok. Bu projenin maliyeti de 1 trilyon gibi bir mevlaya denk geliyor, bizim de böyle bir imkanımız yok” dedi.

DAĞDELEN: GELİN BİR TAŞ BİR TUĞLA DA SİZ KOYUN

Tercan’da yaklaşık 45 Alevi köyü, 17 Sünni ve 5 de karışık köy olmasına rağmen Tercan’ın merkezinde halka hizmet veren yeterli cemevinin olmadığını belirten Dağdelen, şu anda içinde oldukları alanın kendilerine ait olmadığının altını çizdi.

Dağdelen, yurt içinde ve yurt dışında olan Tercanlı yurttaşlara seslenerek, “Gelin bir taş bir tuğla da siz koyun Tercan Cemevimizi yapalım. Bize ait bir mekan oluşsun” diye konuştu.

72 yaşında olduğunu ve 22 yıldır da Tercan’da hizmet verdiğini kaydeden Dağdelen, “Tercan’da kendimize ait bir mekanımız olsun istiyorum. Burada insanlarımızın her türlü sorunlarının çözülebileceği, cenaze hizmetlerinin verileceği, cem ve civat hizmetlerinin yerine getirilebileceği, gençlerimize kurs verilebilecek, semah dönebilecek mekanlarımız olsun. Bu binayı biran önce hayat geçirelim” çağrısında bulundu.