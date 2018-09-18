Bir ölüm daha! Bonzainin yerini o mu aldı mı?

DHA/ Son bir kaç ay içinde yaşları 12 ile 17 arasındaki 3 gencin çakmakgazı koklayarak ölmesi kamuoyuna yansımıştı. Şimdi bu ölümlere bir yenisi daha eklendi. Uşak'ta 16 yaşındaki liseli Umut Sevindik iddiaya göre çakmak gazı kokladıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı yakınındaki yıkımı yapılan bir okulun bahçesinde meydana geldi. Okul arkadaşı olan lise öğrencileri N.B. ve Umut Sevindik, iddiaya göre çakmak gazı kokladı.

Bir süre sonra Sevindik, fenalaştı. N.B., fenalaşan arkadaşı Sevindik'i ana yola kadar taşıdı. Burada devriye görevi yürüten polis ekipleri, gençleri fark etti.

Polislerin çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sevindik'in öldüğü belirlendi. N.B., ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevindik'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

N.B.'nin ifadesinde Sevindik ile birlikte çakmak gazı kokladıklarını söylediği belirtildi.

10 Eylül'de Antalya'da 17 yaşındaki Mert T. arkadaşının evinde çakmak gazı koklarken fenalaşarak hayatını kaybetmişti. İddiaya göre çakmak gazını koklamadan önce de "Kafam güzel olsun" demişti.

Onun öncesinde de 2 Ağustos'ta Hatay'da arkadaşlarıyla eğlenirken çakmak gazı koklayan 18 yaşındaki Kemal D., hastanede yaşamını yitirmişti.

Bir diğer ölüm vakası da 12 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelmişti. Bu kez 11 yaşındaki Yiğit Atılgan çakmak gazı koklayarak fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Muğla'nın Milas ilçesinde de 21 Mayıs'ta çakmak gazı koklayan 17 yaşındaki liseli Süleyman G. hayatını kaybetmişti.

'Giderek yaygınlaşıyor'

Madde bağımlılığıyla mücadele eden örgütler yaygınlaşan ve ölümle sonuçlanan çakmak gazı koklamanın tehlikesiyle ilgili uyarıda bulunuyor. Hatay'da Kemal D. 'nin ölümü üzerine açıklama yapan Hatay Madde Bağımlılığı İle Mücadele Derneği Başkanı Ahmet Saldıran, "Çakmak gazı kullanımı giderek yaygınlaşıyor" uyarısında bulunmuştu.

'Ani ölümlere neden oluyor'

Çocukların hayatında bağımlılığa neden olabilecek çok boyutlu sorunlar yumağı bulunduğuna işaret eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Umut Mert Aksoy da DHA'ya yaptığı açıklamada, çakmak gazı gibi maddelerin ani ölümlere yol açtığı uyarısı yapmıştı.