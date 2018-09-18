18 Eylül 2018 11:32

15 eski öğretmene FETÖ'den gözaltı

15 eski öğretmene FETÖ'den gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde 60 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
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DHA - Düzenlenen operasyonlarda Bylock kullanıcısı 15 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

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