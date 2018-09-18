DHA - Düzenlenen operasyonlarda Bylock kullanıcısı 15 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
18 Eylül 2018 11:32
15 eski öğretmene FETÖ'den gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde 60 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
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