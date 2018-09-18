Sözde emir kağıt toplarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulunduğu dönemde IŞİD adına sözde Sincar askeri emiri ve IŞİD terör örgütü içerisinde ağır silahçı (havancı) olarak görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve IŞİD'li militanı oğlu Mehdi Kurdi'nin Kayseri'de olduğunu belirledi.

Bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, Abdülhahık ve Mehdi Kurdi'yi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KAĞIT TOPLUYORLARDI

TEM yetkilileri, zanlıların 1 yıl önce Türkiye'ye kaçak olarak girdiklerini ve Esentepe mahallesindeki bir gecekonduya yerleşip, kağıt ve hurda toplayarak geçindiklerini, zanlıların 1 hafta süren takip sonucu bu sabah yapılan baskınla yakalandıklarını belirtti. IŞİD militanı baba-oğul, Emniyet Müdürlüğünde önce adli tabipliğe götürülerek, parmak izleri alındı. Türkiye'ye bir yıl önce giriş yapan zanlıların kağıt ve hurda toplayıcılığı yaptığı öğrenildi