MEB'den öğrencilere gece mesaisi

Yeni eğitim yılı için ders zili dün 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen için çaldı.

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN - BİRGÜN/ Plansız kontenjan artırımı nedeniyle kapasitenin üzerine çıkan Anadolu liselerinde tekli eğitimden vazgeçilmek zorunda kalındı.

Akademik eğitim veren liselerin kontenjanlarını artırmak amacıyla yapılan çalışmaların plansızlığı Ankara Eryaman’daki Ufuk Arslan Anadolu Lisesi’nde de kendisini gösterdi. Bölgede yaşayan öğrencilerin ve velilerin yoğun olarak tercih ettiği Ufuk Arslan Anadolu Lisesi talebi karşılayamayınca Bakanlık, okulun kontenjanını artırdı. Artan kontenjanlarla beraber yeni öğretim yılı için 952 yeni öğrenci kaydı alan okulun mevcudu bin 850’ye ulaştı. Ders çizelgesini öğrenci sayısına uydurmaya çalışan okul yönetimi tekli eğitimden vazgeçmek zorunda kaldı. Tüm dokuzuncu sınıfların sabahçı, diğer sınıfların ise öğlenci olarak ayrıldığı okulda dokuzuncu sınıf şube sayısı 28’e ulaştı. Sabahçı öğrenciler saat 07.00’de okula gitmek zorunda bırakılırken öğlenciler için çıkış saati 20.10 olarak belirlendi.

Veliler kaygılı

Yüzde 100 doluluğa ulaşan Ufuk Arslan Anadolu Lisesi velileri, geçen yıl uygulanan tekli eğitimden vazgeçilmesine tepki gösterdi. Veliler, sabahçı olan çocuklarının derse yetişebilmesi için 05.30’da hazırlanmaya başlaması gerektiğini ifade ederken öğlenci öğrencilerin velileri ise çıkış saatinin geç olması nedeniyle güvenlik problemleri yaşanabileceğini vurguladı. Okulun hemen yanında bulunan Şehit Okan Koç İmam Hatip Lisesi ise yalnızca 58 yeni kayıt aldı. Ufuk Arslan’da görevli öğretmenler, komşu imam hatip lisesinin boş şubelerinin kendilerine tahsis edilmesini talep etti. Bu talebi reddeden MEB, velilerin randevu istemini de geri çevirdi.