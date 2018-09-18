Silivri Cezaevi'nde Neşet Ertaş yasağı

Bir buçuk yılı aşkın süredir Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Fırat Kıl’ın sağlık hakları uzun süredir engelleniyor. Gazetemize konuşan Kıl, her gün yeni bir hak gaspıyla karşı karışıya kaldıklarına değindi.

Grup Yorum üyesi Kıl: “Hastalıklarımızın tedavisi için revire çıkma taleplerimiz geç karşılanıyor. Ya da çift kelepçe uygulaması dayatılıyor. İnsanlık onurunu aşağılayan bu uygulamayı kabul etmediğimiz için muayene olamadan cezaevine geri getiriliyoruz” dedi.

Cezaevindeki yasaklamaları aktaran Kıl, “Ailem tarafından gönderilen Neşet Ertaş, Cem Karaca, Mahsuni Şerif ve birçok halk ozanının türküleri ‘sakıncalı’ olduğu gerekçesiyle yasaklandı. 80 sayfa boş nota sayfasına el konuldu. Boş nota sayfalarından korkan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yazdığım türkü sözleri ve şiirler sansürlendi. En son tutsak bir annenin çocuğu için yazdığım ninni ‘sakıncalı’ denilerek sansürlendi. Havalandırmada bir bardağa koyduğumuz maydanoz filizini koparıp attılar. Yeşillik büyütmek yasakmış” açıklamasında bulundu.

Tedavim engelleniyor

Fırat Kıl tutuklanmadan önce sol omuzdaki zedelenme ve kas yırtılmasından dolayı fizik tedaviye gittiğini belirterek, gözaltı, tutuklama ve hapishanede yaşanan saldırılardan sonra ağrılarının iyice arttığına değindi.

Hastane sevki için yazdığı dilekçeye bir ay sonra cevap verildiğini söyleyen Kıl, “Beş ay sonrasına da Hapishane Kampusu Hastanesi MR ve FTR verdi. Fizik tedavinin uygulanması gerektiği doktorlar tarafından söylense de hapishane idaresi tedavimi engelledi. Hastaneden gün alırsınız ama bir jandarma gelir ve güvenlik gerekçesiyle tedaviyi engeller. İnsan sağlığıyla oynamak bu kadar kolay mı? Gerekçesi ‘güvenlik’ gibi gösterilen çift kelepçe uygulamasındaki asıl amaç tutsakların siyasi kimliğine, onuruna saldırmaktır. ‘Tedavi olmak için insanlık onurundan vazgeç’ diyorlar. Vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hakkında 14 dosya var

Fırat Kıl’ın annesi Sultan Kıl ise, “Benim oğlumun tek suçu muhalif sanat yapmasıdır. Hak ihlallerine karşı duyarlı olan tüm insanları Fırat’ın 25 Ekim’de görülecek duruşmasına çağırıyorum” diye konuştu. Oğlu hakkında 14 ayrı dosya olduğunu söyleyen anne Kıl, “Bu dosyalardan 6’sında ‘örgüt üyesi’ olduğu iddia ediliyor. Twitter’dan yaptığınız bir paylaşımla, bir konserle veya sıradan bir sebeple örgüt üyesi olabiliyorsunuz. Örgüt üyesi olmak ne kolaymış! Oğlumun sağlık hakkı engellenmektedir. Fizik tedavisine devam etmesi lazım” diye konuştu.