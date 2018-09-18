'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu

ABD'li rahip Brunson'ın Türkiye'deki ev hapsi devam ederken gözler 12 Ekim'deki duruşmaya çevrildi. Onun öncesinde de Brunson'ın avukatının Anayasa Mahkemesi için harekete geçmesi bekleniyor.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, davayla ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

"Rahip Brunson konusunda ne oluyor? Yeni bir gelişme var mı?" sorusunu soran Selvi, "Brunson olayı çözülene dek Türk-Amerikan ilişkilerinde bir ilerleme sağlanamayacağı anlaşılıyor. Daha önce masada olan Halk Bankası’na yaptırımların sonlandırılması ve Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iadesi konusu da müzakere edilemiyor. Söz konusu Brunson olunca, “kapı duvar” durumu." ifadelerini kullandı.

12 Ekim’de yapılacak olan Brunson davası öncesinde bir gelişme söz konusu olduğunu aktaran Selvi, "Brunson hakkındaki adli kontrolün kaldırılması için yapılan başvuru üst mahkeme tarafından da reddedilmişti. Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmek için mahkemenin gerekçeli kararını bekliyordu. Halavurt’la görüştüm. Gerekçeli karar tebliğ edilmiş. Brunson’ın avukatı 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacak. AYM’den bir şey çıkar mı, yoksa uzar mı orasını bilmem ama 12 Ekim’de mahkemeden bir karar çıkması bekleniyor. Önemli olan çıkacak kararın krizin çözümüne hizmet edip etmeyeceği olacak." dedi.