Sabaha karşı facia! Ölü ve yaralılar var!

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresinde Damlalı Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak boş durumdaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.