Kavala'ya Harvard, Oxford ve MIT'den destek

Harvard, Yale, Oxford, MIT, Stanford ve Columbia’dan akademisyenler 10 aydır tutuklu bulunan ve hakkında henüz iddianame hazırlanmayan Osman Kavala’ya destek mesajı yayımladı.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard, Yale, Oxford, MIT, Stanford ve Columbia’dan akademisyenler 10 aydır tutuklu bulunan ve hakkında henüz iddianame hazırlanmayan Osman Kavala’ya destek mesajı yayımladı.

Ellerinde “Gözaltında 10 ay, yargılama ve iddaname olmadan. Yanındayız Osman Kavala” broşürüyle fotoğraf çektirerek paylaşan akademisyenler Kavala’ya atılı suçları inandırıcı bulmadıklarını ve Kavala’nın yanında yer aldıklarını ifade ettiler.

Kavala’ya destek sunan akademisyenler arasında iktisatçı Daron Acemoğlu, dünyanın saygın Osmanlı tarihçilerinden Cemal Kafadar, Dani Rodrik, Seyla Benhabip, Ayşen Candaş, Timothy Garton Ash, Elazar Balkan, Kalypso Nicolaidis gibi isimler yer aldı.

Atatürk Havalimanı’nda 18 Ekim 2017’de gözaltına alınan işadamı Osman Kavala, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” ve “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında Kavala’nın, "hükümeti ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik bir ayaklanma olan ve tüm terör örgütlerinin (FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP/C, MLKP) aktif olarak katıldığı ve destek verdikleri kamuoyunda “Gezi olayları” olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü" olduğu iddia edildi.