261 kişiye sosyal medya soruşturması

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, son bir haftada 376 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 10 Eylül ile 17 Eylül (bugün) arasında düzenlenen operasyonlara dair açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, bu tarihler arasında 376 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 261 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Sosyal medya paylaşımlarına yöneltilen suçlamalar şöyle: “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren…”