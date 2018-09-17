Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
17 Eylül 2018 21:43
İzmir'de orman yangını
İzmir'in bayraklı ilçesinde, Sehirtepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çok Okunanlar
-
Şişli'de yangın! Mahalleli seferber oldu
-
Hain tuzak son anda fark edildi
-
İzmir'de orman yangını
-
Sokak ortasında tartışma kanlı bitti
-
Cep telefonuyla konuşan anne ile kızı dehşeti yaşadı
-
Galip Öztürk davasında yeni gelişme
-
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
-
O ilde 108 kilo eroin ele geçirildi
-
Genç futbolcunun acı ölümü
-
152 gündür eylem yapan işçilere gözaltı