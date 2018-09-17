17 Eylül 2018 21:43

İzmir'de orman yangını

İzmir'in bayraklı ilçesinde, Sehirtepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

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