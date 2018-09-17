Galip Öztürk davasında yeni gelişme

Metro Turizm’in patronu Galip Öztürk ile ilgili verilen mahkumiyet kararı sonrası yapılan itiraz başvurusu kabul edildi.

Mahkeme, yargılamanın yenilenmesine karar verirken infazın da durdurulmasına karar verildi. Bu kararla birlikte Galip Öztürk’ün, 'Örgüt kurmak ve yönetmek', suçundan onanan 7 yıl 3 ay hapis cezası ve hakkındaki yakalama kararı da durdurulmuş oldu.

Hürriyet'in haberine göre Galip Öztürk'ün yanı sıra hükümlüler Gürkan Yamadağ, Sevgi Mert ve Necmi Hatipoğlu'nun avukatlarının yaptığı yargılamanın yenilenmesi ve infazın ertelenmesi başvurusu bugün karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, Öztürk ve beraberindekilerin hüküm giydiği dosyada soruşturmayı, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Muammer Akkaş yürüttü.

Kararda, Galip Öztürk'ün FETÖ'ye daha önce yaptığı yardımları kesmesi nedeni ile soruşturma kapsamına alındığını kaydettiği belirtildi. Kararda, Öztürk hakkında, cinayete azmettirme suçundan aldığı cezanın infazının ise 2 yıl önce İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından durdurulduğu hatırlatıldı.

Mahkeme, Necmi Hatipoğlu, Galip Öztürk, Sevgi Mert, Galip Öztürk ve Gürkan Yamandağ adına yapılan, 'yargılamanın yenilenmesi' talebini kabul ederek, infazın durdurulmasına karar verdi.

Anılan dosyada Öztürk,'tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay, örgüt kurmak ve yönetmek suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Anılan cezayı Yargıtay onamıştı. Onama kararı sonrası Öztürk hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

KARARIN İNFAZI DURDU

Galip Öztürk'ün avukatı Tuncay Çaltekin, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede "FETÖüyesi Muammer Akkaş tarafından yazılan, her ne kadar iddianame olarak adlandırılsa da iftiraname olduğunu bir çok kez dile getirdiğimiz haksız, hukuksuz belgeye istinaden verilen mahkûmiyet kararı ile ilgili olarak yargılamanın yenilenmesine karar verilmiş ve kararın infazı durduruldu" dedi.