Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bugün Mavikent Yenicepınar mevkide saat 10.25’de orman yangını çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangına havadan karadan müdahaleler sürerken, Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden yangınla ilgili açıklama geldi. 38 adet arazöz, 134 yangın işçisi, 5 dozer, 5 söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve 1 idare helikopteri ile müdahale edilen yangının söndürüldüğü bildirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 70 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya 'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangınla ilgili bölgede inceleme yaptı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in eşlik ettiği Bakan Pakdemirli, helikopterle söndürme çalışmalarını denetledi. Orman Genel Müdürü Karacabey'den brifing alan Bakan Pakdemirli, daha sonra Kumluca'da basına açıklama yaptı.

Yangının saat 10.25'te başladığını belirten Bakan Pakdemirli, ekiplerin saat 10.35 itibariyle müdahaleye başladığını söyledi. Nemin yüzde 30, rüzgar hızının da saatte 30 kilometre olduğunu, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bu tür bir yangına normalden daha fazla bir müdahale yapıyoruz. 5 uçak, 9 helikopter, 300 orman işçisi, 90 arazözle müdahale ediliyor. 100 yangın işçisi de yolda. Devletimiz bütün kurumlarıyla burada. Aşağı yukarı 70 hektar alan zarar gördü" dedi.

Daha önce 100 hektar sera alanının zarar gördüğünün açıklandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Ancak yukarıdan baktığımız kadarıyla seralardaki etki minimal düzeyde. Bir köy evi ve ahırda zarar gördüğü bilgisi var" diye konuştu.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangının şu anda kontrol altına alındığını da anlatan Bekir Pakdemirli, "Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişim olmazsa yangın şu anda kontrol altında. Yangın geniş bir alanda olmasına rağmen küçük küçük yanmalar devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bize ulaşan yaralı ve can kaybı bilgisi yok. Bizim için en büyük teselli bu" dedi.