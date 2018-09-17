Genç futbolcunun acı ölümü

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Demirspor'da top koşturan ve üniversite kaydı için Tokat'a giderken Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında babasıyla birlikte yaşamını yitiren Mehmet Dutar'ın (20) ölümü, spor camiasını ve kenti yasa boğdu.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Amatör futbolcu Mehmet Dutar, üniversite kaydını yaptırmak üzere babası Veli Dutar ile birlikte otomobille yola çıktı. Veli Dutar yönetimindeki 38 BJ 247 plakalı otomobil Sivas'ta kavşakta, Mehmet A. yönetimindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, Mehmet Dutar ve babası Veli Dutar yaşamını yitirdi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Demirspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Mehmet Dutar'ın ölümü, spor camiasını ve kenti yasa boğdu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı ile tüm amatör kulüp yönetici ve sporcuları, Mehmet Dutar'ın acı haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.

Genç futbolcunun, kendisine ait Instagram hesabından, kazadan 2 saat önce, saat 05.58'de 'Yeni şehir, yeni hayat, yolculuk başlasın o zaman' mesajıyla yaptığı paylaşım da yürekleri dağladı.