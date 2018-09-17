152 gündür eylem yapan işçilere gözaltı

Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkartılan 14 Cargill işçisi, sendikal hakları ve işleri için 152 gündür eylemde. Cargill’in Bursa’daki fabrikası önünde eylemlerini sürdüren ve 13 Eylül’den itibaren şirketin İstanbul’daki merkezine yürüyüş başlatan işçiler, Tuzla’da gözaltına alındı. Cargill işçi komitesi tarafından paylaşılan mesajda, “Gözaltına alınmış bulunmaktayız” denildi.

‘KARAKOLA GÖTÜRÜLÜYORUZ’

Evrensel’de yer alan habere göre Bursa’dan Cargill’in İstanbul’da bulunan genel müdürlüğü önüne yürüyen işçiler Tuzla’da gözaltına alındı. Cargill işçi komitesi tarafından paylaşılan mesajda, “Gözaltına alınmış bulunmaktayız. Karakola götürülüyoruz” denildi.

Cargill çalışanlarının, direnişteki Flormar işçilerine dayanışma ve destek ziyareti gerçekleştirdikten sonra buradan yürüyüşe devam ederek Kartal Meydanı’na ulaşması planlanıyordu.

Salı günü ise işçiler, saat 14:00’da Cargill Genel Müdürlüğü önünde olunacak şekilde yürüyüşe geçecek. Genel Müdürlük önünde Saat 14:00’te bir basın açıklaması gerçekleştirmeyi planlayan işçiler 21 Eylül Cuma gününe kadar burada konaklayacaktı.