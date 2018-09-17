Çocukları siber tehditlerden nasıl koruyabiliriz?

Yeni okul dönemi başladı. Ebeveynler bu dönem için de çocuklarına gerekli okul malzemelerini ve kıyafetleri satın aldı, okula güvenli ulaşımları için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Ancak, bugünün eğitim sisteminde önemi büyük olan dizüstü bilgisayar ve tablet gibi teknolojik cihazları da yeni eğitim dönemine hazırlamak gerekiyor. Çünkü çocuklar, ödevleri için olduğu kadar sosyal medya ve eğlence için de kullandıkları bu cihazları çok seviyor ve ellerinden bırakmak istemiyorlar.

Uzmanları, çocuklarınızı siber dünyada korumak için şunları tavsiye ediyor:

Ebeveynler, çocuklarının siber dünyayı keşfetmesine engel olamaz. Ancak, çocukların internetteki faaliyetleri söz konusu olduğunda onların istenmeyen kişilerden, uygunsuz veya zararlı içeriklerden ve zararlı yazılımlar ya da saldırılardan korunduğuna emin olmak büyük önem taşıyor. Ebeveyn kontrolü yazılımları, çocukları internetteki tehlikeli ve istenmeyen bilgilerden korumaya yarayan güçlü birer araç. Örneğin, Kaspersky Safe Kids ile çocuğunuzun yaşına uygun parametreleri kolayca belirleyebilir, cihazları ve internet kullanım sürelerini kontrol edebilir, uygulamaları kısıtlayabilir, uygunsuz içerikleri engelleyebilir, çocukların bağlantı kurduğu kişileri ve hatta konumunu izleyebilirsiniz.

Çocuklarınızın internette istenmeyen faaliyetler yapmasını engellemenin en iyi yolu ise onlarla konuşmak, onlara doğrusunu öğretmek ve ilgi duydukları alanları, zevklerini ve isteklerini anlamaya çalışmaktır. Anne babalar çocuklarını olası tehlikeler ve riskler hakkında eğitmeli ve internette başlarına gelebilecek farklı durumlar için önemli bilgileri onlarla paylaşmalıdır.

Çocukların bilgisayar başında ve internette geçirdiği süre için sıkı kurallar belirlemek önemlidir. Anne babalar, bu kuralları belirlemeden önce çocuklarıyla açıkça konuşarak bu sınırların neden önemli olduğunu açıklamalıdır.

Ayrıca, çocukların internette neler yapıp, neler yapamayacağına dair açık kurallar koymak ve bunların nedenlerini açıklamak da gereklidir. Çocuklar büyüdükçe kurallar gözden geçirilmelidir.