17 Eylül 2018 17:47

Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme
Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı.
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İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı.

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