MMO'dan okul servisleri için 7 uyarı

Binlerce öğrenci, evine ulaşmak için toplu taşımanın yanı sıra servis araçlarını da kullanmaya başladı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, araçların teknik özellikleri, öğrencilerin emniyet kemerlerini takması, araçların bakım ve temizliği gibi pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Kılıç’ın uyarıları şöyle:

-Servis araçlarıyla servis şoförlerinin kayıtlı olup olmadığı ve servis ücretleri belediyelerin internet sitelerinden sorgulanmalı. Veliler servis hizmeti veren şirketlerle bu kontrollerden sonra sözleşme yapmalı.

-Servis aracının trafiğe çıkmadan önce teknik her türlü bakımının, muayenesinin yapılması gerekiyor. İlgili mekanik aksamlarının 6 ayda bir yetkili servise görünmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılan hizmetin verimli olması mümkün değil.

-Öğrencilerin seyahat hâlindeyken emniyet kemerlerini mutlaka takmalı.

-Servis şoförünün herhangi bir olumsuzluk anında ilgili yerlerle mobil iletişim sağlayacağı donanımın olması gerekiyor.

-Servis araçları her türlü emniyeti almak zorunda. Durup kalktığı zaman ‘DUR’ işareti yanan en az 30 santimetre çapındaki ışıklı levhanın, aracın arkasında okul servisi yazısının mutlaka olması gerekiyor.

-Velilerimiz servis araçlarını yetkili firmalara bakım yaptıranlar arasından seçmeli.

-Şoförün yetkilerinin olup olmadığı, B sınıfı ehliyeti olan şoförün en az 5 yıl tecrübeli olması ve kılıf kıyafetinin düzenli olup örnek olması gerekir. Öğrenciler küçük yaşta ne görüyorsa, büyüdüklerinde onu öğreniyorlar. Servis hostesinden şoförüne kadar örnek olması gerekir.