Gözaltında tutulan 3 işçi açlık grevine başlıyor

Talepleri için eylem başlatan üçüncü havalimanı işçilerinden gözaltına alınan İnşaat İş yöneticileri Yunus Özgür, Deniz Gider ve adı öğrenilemeyen bir işçi daha açlık grevine başlayacak.

İnşaat İş Sendikası’ndan Medyablok’a yapılan açıklamada, “Arkadaşlarımız insan talepleri karşılanmadığı için bugün açlık grevine başlıyor. Avukatları ile görüştürülmüyorlar ve nerede tutulduklarına dair bugüne kadar bilgi alamadık. Bugün bir inşaat işçisi serbest bırakıldıktan sonra bize ulaştı ve yöneticilerimizin Arnavutköy İlçe Jandarma’da tutulduğunu aktardı. Arkadaşlarımızın hayatlarından endişeliyiz” dedi.

3. Havalimanı'ndaki işçiler nereye götürülüyor?

‘GÖZALTINDAKİ İŞÇİ SAYISINI BİLMİYORUZ…’

Gözaltında tutulan diğer işçilere ilişkin de bilgi aktaran sendika yöneticisi, “Gözaltında tutulan işçi sayısını bilmiyoruz. Çünkü şantiye girişinde de gözaltına alınan arkadaşlarımız oluyor’” diye konuştu. Gözaltında tutulan işçilerin ailelerine ise bilgi verilmediğini kaydeden sendika yöneticisi, jandarmaya giden ailelere işçilerin gözaltında olmadığı söylendiğini fakat sonradan gözaltında çıktığını aktardı.

İnşaat- İş'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesaj şu şekilde: