İstanbul'a yürüyen Cargill işçileri gözaltına alındı

Bursa’daki Cargill fabrikasında çalışan Tekgıda-İş Sendikası’na üye 14 işçi, şekere uygulanan kota gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı. 154 gündür eylem yapan işçiler, 5 gün önce Bursa'dan Cargill Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu İstanbul'a yürüyüşe geçti. Dün, yine sendikal faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle işten çıkarılan Flormar işçileri dayanışan işçiler bugün Gebze'den Tuzla'ya doğru yürüdü. İşçiler, yürüşlerinin 5. gününde Tuzla’da gözaltına alındı.
Cargill İşçi Komitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gözaltına alınan işçilerin Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.