Milli Eğitim Bakanı duyurdu: 15 Ekim'de...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Ekim'de vizyon belgemizi açıklayacağız. Birçok kişi icraat bekliyor. Sosyal medyada bunu fark ediyorum. Veriyi görmeden, planlama yapmam. 15 Ekim'e kadar bir sabretsin insanlar. Ben bilerek acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum. Eğitim uzun soluklu bir iş. Biz bir maraton koşuyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk TRT Haber'de yeni döneme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Selçuk şunları söyledi:

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM

"Yapacağımız değişilik sistemin bütün bileşenlerine yönelik. Yeni mezun olacak öğretmen adaylarımızın eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve eski öğretmen okulu tarzında yönelmek söz konusu. Mevcut öğretmenlerimize bir katkı sağlamak. Öğretmenlerden şikayet ediliyor ama öğretmen gerçekten çağın gerektirdiği destekleri alamıyor. Öğretmenlik kişinin kendi öğrenme yolculuğudur. Kendisi olgunlaşır, bu süreçte öğrencilere faydalı olur."