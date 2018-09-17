Feyzioğlu’ndan 3. Havalimanı açıklaması

"İşçilere yapılan uygulama, havaalanının isminin Mustafa Kemal Atatürk olması gerektiğinin en etkili şekilde dile getirilmesine asla engel olmamalıdır. Tam aksine isme yönelik toplumsal talep sonuç alıcı şekilde ifade edilmeye devam edilmelidir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, İstanbul 3. Havalimanı hakkında yaptığı 4 maddelik yazılı açıklamada, havalimanının ismi ile ilgili talebin daha güçlü şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Havaliamı işçilerinin taleplerinin yargısal ve polisiye güç kullanılarak bastırılması sosyal hukuk devletinde sürüklendiğimiz dipsiz kuyunun yeni bir delilidir." diyen, Feyzioğlu'nun 4 maddelik açıklaması şöyle:

1.Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanının adı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk Milleti'nin birleştirici değeri Mustafa Kemal Atatürk olmalıdır. Bu zorlu dönemde toplumsal olarak daha fazla bölünmeye ve ayrışmaya değil, tam aksine birleşmeye ihtiyacımız vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi dışındaki her isim toplumu derinden ayrıştıracaktır.

2.Havaalanı inşaatında işçilerin insanca çalışma ve yaşama koşullarına dair taleplerinin yargısal ve polisiye güç kullanılarak bastırılması sosyal hukuk devletinde sürüklendiğimiz dipsiz kuyunun yeni bir delilidir. Toplumsal çatışmaya değil, toplumsal barışa ihtiyacımız vardır.

3.Bu açıdan bakıldığında havalimanının adına ilişkin başlatılan tartışma da işçilere uygulanan baskı ve şiddet de toplumu derin bir ayrışmaya sürüklediği için birbiriyle bağlantılıdır. Devletimizin gücü, Anayasa'da tanımlanan kuruluş ilkelerinden gelmektedir. Bu ilkelerden verilen her taviz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü kırmakta, üzerimize oynanan her küresel senaryoya dayanak teşkil etmektedir.

4.Şu halde, işçilere yapılan uygulama, havaalanının isminin Mustafa Kemal Atatürk olması gerektiğinin en etkili şekilde dile getirilmesine asla engel olmamalıdır. Tam aksine isme yönelik toplumsal talep sonuç alıcı şekilde ifade edilmeye devam edilmelidir.