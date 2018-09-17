Erasmus'a gidecek öğrencileri ilgilendiren haber

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen Erasmus Toplantısı'na katılan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Erasmus'un bütçesini artırdıklarını belirterek, "Gelecek yıldan itibaren daha fazla bütçeyle bu programlar uygulanmaya devam edecek. Tüm üniversiteleri iş birliğine teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Denizli 'deki ziyaretleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi'ne gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Erasmus programı ve AB- Türkiye ilişkileri üzerine akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu. Erasmus Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, üniversitenin 15 fakülte, 17 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ve 61 bin öğrencisiyle hem eğitim- öğretim hem de araştırma ve geliştirme faaliyetleri açısından altyapısının büyük ölçüde tamamlandığını dile getirdi. Üniversiteyi daha da iyileştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Bağ, " Erasmus projesi kapsamında bizim ülkemizden Avrupa'ya giden öğrencilerimiz var. Ama ne yazık ki oradan ülkemize gelen öğrenci sayısı aynı oranda değil. Biz bunu da artırmak istiyoruz" diye konuştu.

BERGER: ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Toplantıda Pamukkale Üniversitesi'nin kısa tanıtım filmi gösteriminin ardından konuşan Büyükelçi Berger, 81 ildeki üniversiteleri ziyaret ederek, hem Erasmus programını yakından incelediklerini hem de özel sektörle üniversitelerin iş birliğine tanıklık ettiklerini anlattı. AB'nin bu iş birliklerine her zaman destek verdiğini vurgulayan Berger, " Denizli, bir sanayi şehri. Rekabet gücünün geliştirilmesi açısından eğitime ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü gelecek nesillere yatırım yapmak istiyoruz. Erasmus Programı yaklaşık 30 yıldır sürdürülüyor. Türkiye'den Avrupa'ya giden ya da oradan buraya gelen öğrenci sayısı giderek arttı. 2015 ve 2016 yıllarında öğrenci değişimi açısından biraz düşüş olmuştu. Bunun da artmaya başladığını öğrendik. Daha da artırmak istiyoruz. Erasmus'un bütçesini artırdık. Gelecek yıldan itibaren daha fazla bütçeyle bu programlar uygulanmaya devam edecek. Tüm üniversiteleri iş birliğine teşvik etmek istiyoruz" dedi.