Gözaltına alınan 30 kişi ifade verecek

Evrensel - 3. havalimanı inşaatında kötü çalışma koşullarına isyan eden işçilere destek vermek için önceki gün Kadıköy’de gerçekleştirilmesi planlanan eylemde gözaltına alınan 30 kişi bugün ifade verecek.

30 kişinin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.



Dev-Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikalarının çağrısıyla, işçilerle dayanışmak için cumartesi günü Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda saat 19.00’da gerçekleşmesi planlanan basın açıklaması öncesinde çevreyi kordona alan polis, vatandaşlara saldırarak DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, Liman-İş Örgütlenme Uzmanı Sinan Ceviz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Eşbaşkanı Erdal Güzel, AFP Foto Muhabiri Bülent Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 32 kişiyi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Avukat Oya Öznur ve Bülent Kılıç serbest bırakılırken 30 kişi bugün savcılığa ifade verecek.