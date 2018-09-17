3. Havalimanı'ndaki işçiler nereye götürülüyor?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, dün yaptığı açıklamada “İş barışı noktasında baktığımızda orada herhangi bir sorun yok” dese de, İnşaat-İş Sendikası’nın Twitter’da paylaştığı bilgiye göre ‘işçiler servislere polis-jandarma kontrolünde biniyor, şantiyede yüzlerce sivil polis var’.

Şantiyedeki işçiler istifa eden ya da gözaltına alınmalarının ardından işten çıkarılan çok sayıda kişi olduğunu belirtirken; İnşaat-İş Sendikası da “3. Havalimanı işçilerinin pazartesi sendromunu görün! Yüzlerce jandarma eşliğinde zorla işe gitmek, can güvenliği olmayan şantiyede ‘ses çıkarırsam işten atılırım’ korkusuyla çalışmak, berbat yemekler yemek, akşam servisinde belki gözaltına alınıp dayağa götürülmek” paylaşımında bulundu.

Avukatlardan jandarma hakkında suç duyurusu

Öte yandan, Evrensel gazetesinin haberine göre Demokrasi İçin Hukukçular (DİH), Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, 3. havalimanı işçileri ile ilgili genel soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcılığına, kendilerini müvekkillerle görüştürmeyen jandarma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliyede 3 başvuru yapan avukatlar şunları talep etti:

-Genel soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcılığına, avukatlık görevimizi yapmamızı engelleyen, müvekkillerle görüştürmeyen jandarma yetkilileri hakkında suç duyurusu ve görüşmemizin sağlanması

-Toplumsal olaylar/terör konularında soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcılığına, müvekkillerle görüşme, dosyadan evrak verilmesi

Ayrıca, Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin ‘yakalama, gözaltı ve gözaltı uzatma kararları’na itiraz edildi.

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