Ayşe öğretmen yeniden cezaevine girebilir

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruya bu tarihe kadar olumlu yanıt verilmezse Ayşe öğretmen 1 Kasım'da yeniden cezaevine girecek.

Öğretmen Ayşe Çelik’in avukatları, müvekkillerinin yeniden cezaevine girmemesi için zamanla yarışıyor. Anayasa Mahkemesi’nin 31 Ekim tarihinden önce karar vermesini isteyen Avukat Mahsuni Karaman, aksi halde hiçbir yetkili organın cezayı tekrar ertelemesinin mümkün olmayacağına dikkat çekti.

Öğretmen Ayşe Çelik, telefonla bağlandığı Beyaz Show’da yaptığı konuşmasının ardından ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl 3 ay hapse mahkûm edilmişti. Hükmün onaylanmasının ardından hamile olan Ayşe öğretmenin cezası infaz edilmedi. İlk altı aylık ertelemenin ardından çocuğu dünyaya gelen Ayşe öğretmen, bebeği 6 aylıkken cezaevine girdi.

Bu süreçte Ayşe öğretmen adına, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yapıldı. AYM tarafından tedbir kararı reddedilirken, esasa ilişkin ise bir karar verilmedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Diyarbakır İnfaz Hakimliği’nin altı aylık erteleme talebini kabul etmesinin ardından tahliye edilen Ayşe öğretmenin tahliye süresi 31 Ekim 2018’de doluyor. Eğer Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruya yanıt vermezse 1 Kasım itibariyle Ayşe öğretmen yeniden cezaevine girecek.

‘TEK ÇARE ANAYASA MAHKEMESİ’

Hukuken Ayşe öğretmenin tekrar cezaevine girmesini önleyecek tek çarenin Anayasa Mahkemesi’nin önünde duran bireysel başvuru hakkında karar vermesi olduğunu söyleyen Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, hiçbir yetkili organın cezayı tekrar ertelemesinin mümkün olmadığını belirtti. Temennilerinin 31 Ekim’e kadar AYM’nin olumlu ya da olumsuz karar vermesi olduğunu belirten Karaman şunları söyledi:

“AYM ihlal kararı verirse Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapmak zorunda kalacak. AYM’nin Ayşe öğretmen dosyasında olumsuz bir karar vermesi olası görülmüyor. Yardım çığlığını dile getiren bir insana ceza verirseniz toplumda ceza veremeyeceğiniz kimse kalmamış olur. Ağzını açana ceza vermiş olursunuz. Ayşe öğretmen orada anneler ağlamasın çocuklar ölmesin, her şey televizyonlardan görüldüğü gibi değil bize el uzatın diyerek haykırdı. Dolayısıyla AYM burada bir terör örgütü propagandası görmeyecektir. ”

KARAMAN: KAMUSAL DUYARLILIK YARATILMALI

Anayasa Mahkemesi’nin karar vermemesi halinde 1 Kasım’da Ayşe Öğretmenin yeniden cezaevine gireceğini söyleyen Karaman,”31 Ekim’de Ayşe öğretmen içeriye girdi ve diyelim, bir süre sonra cezası infaz edildi ve çıktı. AYM bir karar açıkladı ve ihlal tespitinde bulundu. Neyi gidermiş olacaksınız? Ayşe öğretmene verdiniz tazminatla, ‘kusura bakma senin suçun yoktu fakat biz kararı yetiştiremedik’ mi diyecekler? Bugün bir hukuksal çarenin etkili olup olmamasından ziyade zamanla yarışıyoruz. Eğer bir kamusal duyarlılık yaratılacaksa Anayasa Mahkemesi’nin 31 Ekim’e kadar karar vermesini istemek gerekiyor. Kararın içeriği şöyle olumlu, olumsuz değil kararı istiyoruz. Karar açıklansın ki Ayşe öğretmen içeriye girmeden beraat kararını alabilsin” diye konuştu.

AYM karar vermezse Ayşe öğretmen 1 Kasım’da cezaevine girecek